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Хочуть поставити під білим прапором представників вбивць, - Кулеба про рішення МОК

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Понеділок 30 січня 2023 12:58
Хочуть поставити під білим прапором представників вбивць, - Кулеба про рішення МОК Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частина російських спортсменів під час Олімпіади в Токіо були представниками армії Росії, яка продовжує вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, під час Олімпіади в Токіо, Росія завоювала 71 медаль. 45 з них завоювали спортсмени, які є членами Центрального спортивного клубу російської армії, яка продовжує вчиняти воєнні злочини проти України.

"Ось кого неосвічений МОК хоче виставити під білим прапором і допустити до змагань", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запропонував "вивчити можливість" повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту, аби вони змагались під нейтральним статусом.

На відповідну заяву відреагував президент України Володимир Зеленський. Він запропонував Баху відвідати Бахмут.

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