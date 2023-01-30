ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотят поставить под белым флагом представителей убийц, - Кулеба о решении МОК

Новина українською →
Понедельник 30 января 2023 12:58
Хотят поставить под белым флагом представителей убийц, - Кулеба о решении МОК Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Часть российских спортсменов во время Олимпиады в Токио были представителями армии России, продолжающей убивать украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, во время Олимпиады в Токио Россия завоевала 71 медаль. 45 из них завоевали спортсмены, являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии, которая продолжает совершать военные преступления против Украины.

"Вот кого необразованный МОК хочет выставить под белым флагом и допустить к соревнованиям", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало том, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил "изучить возможность" возвращения россиян и белорусов в международный спорт, чтобы они соревновались под нейтральным статусом.

На заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил Баху посетить Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход