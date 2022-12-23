Хочуть полоскотати нерви. В ОП зробили нову заяву щодо повторного наступу на Київ

Російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі. Це робиться навмисно, щоб "впливати на нерви", дослухатися до таких пліток не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці керівника Офісу президента Дарини Зарівної.