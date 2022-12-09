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Хочуть підвищити демографію. Окупанти і далі депортують українців в РФ

Фото: окупанти продовжують депортацію українців в РФ (dan-news info)
Автор: Наталія Гурковська

В тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу для покращення демографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На фоні своєї втечі росіяни закликають місцевих мешканців “евакуюватися” з регіону. Фактично ж, окупанти намагаються і надалі проводити свою програму з депортації українського населення та розселення його на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як кажуть в Центрі, українців переселяють в регіони, яку за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.

"Відтак кремлю необхідно збалансувати демографічну ситуацію в регіоні. Адже в Кремлі не відкидають сценарію активних визвольних рухів народів, що населяють РФ, - пояснюють автори. - Після активного поширення цієї інформації нашим підпіллям на ТОТ, мешканці регіону відмовляються в такої "евакуації".

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Як повідомлялось, російські окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Відзначимо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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Херсонська область