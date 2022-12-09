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Хотят повысить демографию. Оккупанты и дальше депортируют украинцев в РФ

Фото: оккупанты продолжают депортацию украинцев в РФ (dan-news info)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа для улучшения демографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На фоне своего побега россияне призывают местных жителей "эвакуироваться" из региона. Фактически же, оккупанты пытаются и дальше проводить свою программу по депортации украинского населения и расселения его на территории РФ", - говорится в сообщении.

В частности, как говорят в Центре, украинцев переселяют в регионы, которую в последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа.

"Поэтому Кремлю необходимо сбалансировать демографическую ситуацию в регионе. Ведь в Кремле не исключают сценарий активных освободительных движений народов, населяющих РФ, - объясняют авторы. - После активного распространения этой информации нашим подпольям на ВОТ, жители региона отказываются в такой "эвакуации".

Как сообщалось, российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).

Отметим, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

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Херсонская область