Вбивають медицину. Росіяни закривають медзаклади на окупованій частині Херсонської області

"Є інформація про можливе закриття сімох медичних закладів. Вони (росіяни - ред.) будуть перепрофілювати їх у військові госпіталі, переносити збираються переважно у Новотроїцьк та Генічеськ", - розповів посадовець.

За словами Соболевського, згідно з останніми даними, окупанти збираються переносити всі комунальні установи із зони 15 кілометрів біля Дніпра до інших районів.

Також заступник голови облради зазначив, що обстріли не припиняються. Протягом останніх трьох днів поранень різного ступеню тяжкості зазнали 10 людей.

"Для атак ворог використовує РСЗВ, мінометні та артилерійські системи, час від часу фіксуються ракетні обстріли", - додав Соболевський.