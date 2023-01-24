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Вбивають медицину. Росіяни закривають медзаклади на окупованій частині Херсонської області

Фото: Росіяни закривають медзаклади на окупованій частині Херсонської області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти на захопленій частині Херсонської області перетворюють лікарні на військові госпіталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Є інформація про можливе закриття сімох медичних закладів. Вони (росіяни - ред.) будуть перепрофілювати їх у військові госпіталі, переносити збираються переважно у Новотроїцьк та Генічеськ", - розповів посадовець.

За словами Соболевського, згідно з останніми даними, окупанти збираються переносити всі комунальні установи із зони 15 кілометрів біля Дніпра до інших районів.

Також заступник голови облради зазначив, що обстріли не припиняються. Протягом останніх трьох днів поранень різного ступеню тяжкості зазнали 10 людей.

"Для атак ворог використовує РСЗВ, мінометні та артилерійські системи, час від часу фіксуються ракетні обстріли", - додав Соболевський.

Нагадаємо, 23 січня загарбники обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали на подвір'я, є жертва.

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Херсонська областьВійна Росії проти України