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Убивают медицину. Россияне закрывают медучреждения на оккупированной части Херсонской области

Фото: Россияне закрывают медучреждения на оккупированной части Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты на захваченной части Херсонской области превращают больницы в военные госпитали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Есть информация о возможном закрытии семи медицинских учреждений. Они (россияне - ред.) будут перепрофилировать их в военные госпитали, переносить собираются преимущественно в Новотроицкое и Геническ", - рассказал чиновник.

По словам Соболевского, согласно последним данным, оккупанты собираются переносить все коммунальные учреждения из зоны 15 километров возле Днепра в другие районы.

Также заместитель председателя облсовета отметил, что обстрелы не прекращаются. За последние три дня ранения различной степени тяжести получили 10 человек.

"Для атак враг использует РСЗО, минометные и артиллерийские системы, время от времени фиксируются ракетные обстрелы", - добавил Соболевский.

Напомним, 23 января захватчики обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор, есть жертва.

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