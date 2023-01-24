Убивают медицину. Россияне закрывают медучреждения на оккупированной части Херсонской области

"Есть информация о возможном закрытии семи медицинских учреждений. Они (россияне - ред.) будут перепрофилировать их в военные госпитали, переносить собираются преимущественно в Новотроицкое и Геническ", - рассказал чиновник.

По словам Соболевского, согласно последним данным, оккупанты собираются переносить все коммунальные учреждения из зоны 15 километров возле Днепра в другие районы.

Также заместитель председателя облсовета отметил, что обстрелы не прекращаются. За последние три дня ранения различной степени тяжести получили 10 человек.

"Для атак враг использует РСЗО, минометные и артиллерийские системы, время от времени фиксируются ракетные обстрелы", - добавил Соболевский.