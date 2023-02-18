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Хочуть дискредитувати ЗСУ. Росіяни обстрілюють окуповані території Херсонської області

Фото: росіяни обстрілюють окуповані території Херсонської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ самостійно обстрілюють окуповані території Херсонської область, щоб звинуватити українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними генштабу, росіяни обстрілюють окуповані території Херсонської області, щоб сформувати серед цивільного населення негативне ставлення до України та дискредитувати Збройні Сили України.

"Противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - пояснили в штабі.

Нагадаємо, в генштабі повідомили, що українські військові знищили шість російських безпілотників.

Днями ми повідомляли, що росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України