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Хотят дискредитировать ВСУ. Россияне обстреливают оккупированные территории Херсонской области

Фото: россияне обстреливают оккупированные территории Херсонской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ самостоятельно обстреливают оккупированные территории Херсонской области, чтобы обвинить украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным генштаба, россияне обстреливают оккупированные территории Херсонской области, чтобы сформировать среди гражданского населения негативное отношение к Украине и дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

"Противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", - пояснили в штабе.

Напомним, в генштабе сообщили, что украинские военные уничтожили шесть российских беспилотников.

На днях мы сообщали, что россияне обстреляли временно оккупированную Чаплинку, чтобы дискредитировать ВСУ.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины