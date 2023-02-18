Хочуть дискредитувати ЗСУ. Росіяни обстрілюють окуповані території Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - пояснили в штабі.

За даними генштабу, росіяни обстрілюють окуповані території Херсонської області, щоб сформувати серед цивільного населення негативне ставлення до України та дискредитувати Збройні Сили України.

Нагадаємо, в генштабі повідомили, що українські військові знищили шість російських безпілотників.

Днями ми повідомляли, що росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.