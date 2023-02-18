Хотят дискредитировать ВСУ. Россияне обстреливают оккупированные территории Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", - пояснили в штабе.

По данным генштаба, россияне обстреливают оккупированные территории Херсонской области, чтобы сформировать среди гражданского населения негативное отношение к Украине и дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

Напомним, в генштабе сообщили, что украинские военные уничтожили шесть российских беспилотников.

На днях мы сообщали, что россияне обстреляли временно оккупированную Чаплинку, чтобы дискредитировать ВСУ.

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