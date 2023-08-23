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У мережі повідомили, що вертоліт РФ нібито "залетів до Полтави": що каже розвідка

Середа 23 серпня 2023 15:04
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У мережі повідомили, що вертоліт РФ нібито "залетів до Полтави": що каже розвідка Фото: в мережі повідомили, що вертоліт РФ нібито "залетів до Полтави" (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

У мережі поширилася інформація, що російський гелікоптер Мі-8 нібито "залетів на територію Полтави". В ГУР заявили, що така інформація є і буде оприлюднена згодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР МО Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Офіційна інформація буде. Попередньо так, така інформація є. Треба трошки почекати. Ведеться робота і з екіпажем у тому числі. Все гаразд. Новини будуть", - сказав Юсов, у відповідь на питання, яка є офіційна інформація щодо "потрапляння Мі-8 в Полтаву".

Що сталося

Мережею активно ширилися чутки, що в Україну нібито прилетів і сів на нашій авіабазі російський гелікоптер Мі-8. У мережі писали, що пілоти гелікоптера, мовляв, "втратили орієнтир, тому потрапили на не окуповану територію України", але коли зрозуміли, де опинилися, вже було пізно.

Додамо, що інформацію про те, що російський гвинтокрил перелетів на територію України, а його екіпаж добровільно здався у полон, писав і журналіст Юрій Бутусов. Його повідомлення активно ширили в ЗМІ. Зазначимо, що раніше про "зникнення Мі-8" заявляли російські пропагандисти. Вони стверджували, що бойовий вертоліт "випадково сів у Полтаві".

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