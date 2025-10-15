UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Хочу жить" оприлюднив список казахстанців, які загинули у війні на боці Росії

Фото: проект "Хочу жить" оприлюднив список казахстанців, які загинули у війні на боці Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кремль продовжує вербувати казахстанців. Вже відомо про 270 загиблих або зниклих найманців, яких відправили на війну під прапором Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жить".

У загарбницькій війні, яку веде Росія проти України, продовжують гинути громадяни Казахстану.  Сьогодні було опубліковано перелік тих, хто загинув або зник безвісти.

Зазначено, що цей список не є повним і вичерпним, адже реальна кількість загиблих і зниклих, ймовірно, в рази більша.

Всього наразі вдалося встановити особи 270 громадян Казахстану, чиї життя були знищені Росією.

 

Наймолодшим із загиблих є Богомолов Андрій, 2005 року народження - на момент загибелі йому було 19 років. Найстаршим - Ялфімов Олександр, 64-річний найманець із 254-го мотострілецького полку.

Кремль продовжує вербування громадян Казахстану для участі у війні, як на території самої республіки, так і серед казахстанців, які проживають у Росії. Останніх шукають у в'язницях, а також серед трудових мігрантів та осіб, які нещодавно отримали російське громадянство.

У самому Казахстані російські вербувальники діють через пряму інтернет-рекламу і фіктивні агентства з працевлаштування, що пропонують "високооплачувану роботу в Росії".

За наявною інформацією, Росія поступово відмовляється від вербування в деяких "далеких" країнах, віддаючи перевагу набору людей у сусідніх державах, де нижчий мовний бар'єр.

"Це означає, що владі Республіки Казахстан і казахстанському суспільству необхідно докласти більше зусиль для протидії російським вербувальним мережам. В іншому випадку Росія продовжить відправляти громадян Казахстану на смерть", - додали організатори поекту.

Зауважимо, що ще від початку повномасштабної війни з'являлась інформація щодо того, що на території Казахстану зареєстрували спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у війні проти України.

Варто зазначити, що росіяни часто практикують практику вербування іноземців. Зокрема раніше ми повідомляли, що на Запорізькому напрямку бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон нігерійця, який воював на боці РФ.

Також військові ЗСУ взяли в полон громадянина Китаю, який воював у складі російської армії. Ним виявився 24-річний Ван Ву. РБК-Україна писало, що відомо про полоненого, та пояснювало, як він опинився на війні.

Російська ФедераціяКазахстан