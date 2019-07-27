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Хочу твоим путем идти: Алина Гросу показала нежное фото с мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.07.2019 - 22:37
Хочу твоим путем идти: Алина Гросу показала нежное фото с мамой
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Алина Гросу показала фото с мамой и процитировала стих своей бабушки

Алина Гросу в последнее время радует своих поклонников трогательными семейными снмками и с мужем, и со своим маленьким племянником. В этот раз 24-летняя белокурая красавица опубликовала в сети фото с мамой и тронула душевным признанием и нежными словами благодарности.

На страничке в Instagram артистка - в восхитительном свадебном платье возле своей мамы - процитировала стих, написанный ее бабушкой. Строки посвящались маме Алины.

"Ты в жизни мне открыла многие пути,

Но для меня есть выход, лишь единый... 

Я хочу твоим путем идти

И так, как ты смотреть в душевные глубины...", - говорится в публикации.

Хочу твоим путем идти: Алина Гросу показала нежное фото с мамой

Алина Гросу со своей мамой (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Алина рассказала, что этот стих когда-то, в школьные годы, написала ее мама для своей мамы, и артистка призналась, что безумно счастлива от того, что этот талант перешел к ней "по наследству". 

Певица рассказала, что стала писать стихи с раннего детства, и тоже хочет "идти путем своей мамы... безумно трудолюбивого, пробивного, открытого ко всему новому человека, а главное, локомотива нашей семьи".

"Кто любит и гордится своими родителями, ставьте сердечко в комментарии", - добавила Алина, обратившись к своим фанам.

Пользователи сети умиляются сказочным фото и восхищаются прекрасным образом Алины в свадебном платье, в котором к слову артистка пошла под венец со своим избранником Александром. Также подписчики певицы просто осыпали трогательный пост "сердечками" в комментариях.

  • Очень люблю и горжусь ими. Алинка, спасибо за твое творчество;
  • Алина продолжайте жизнь ради мамы;
  • Это наше все;
  • Трогательное и красивое фото!..

Хочу твоим путем идти: Алина Гросу показала нежное фото с мамой

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, после свадьбы возле Вероны и медового месяца с новоиспеченным супругом в Италии Алина Гросу прилетела в Украину, чтобы погостить у родных. 

Также мы писали о том, что Алина Гросу сделала неожиданное признание о муже.

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