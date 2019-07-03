Это знак: Алина Гросу сделала неожиданное признание о муже

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Певица показала трогательное свадебное фото

Алина Гросу месяц назад стала счастливой женой – она вышла замуж за своего избранника, молодого бизнесмена Александра. Пара расписалась 1 июня в одном из ЗАГСов Москве, а вот пышное торжество с множеством гостей, среди которых оказалось немало украинских звезд, молодожены устроили в романтичной Вероне. Они также решили провести медовый месяц в Италии – Алина и Саша с удовольствием делились трогательными совместными фото, приводя в восторг пользователей сети. Звезда признается, что до сих пор открывает во второй половинке что-то новое. Так, в свежем посте на своей странице в Instagram она написала об интересной детали, связанной с особенностью ее мужа.

Певица опубликовала трепетный свадебный снимок, на котором молодожены держаться за руки. Мечтательная Алина положила голову на плечо любимого мужчины, который с любовью и нежностью смотрит на нее.

"Обнаружила сегодня, что Санькина борода растет вихрем в форме цифры "6". Что это за знак?" - поинтересовалась артистка.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники, в первую очередь, искупали пару в комплиментах, а затем в шутку предположили, что, возможно, это намек на количество деток.

"Какие милые!", "Говорят, это к 6-рым деткам. Если что - это шутка", "Какая вы красивая пара", "Это значит 6-ро детей", "Вы самая нежность!", "Очень нежное и трогательное фото. Любви вам бесконечной", "Очень красивые", "Как нежно… Любви вам!", "Класнючие!", "Самая красивая пара, которую я видела. Счастья вам, дорогие, и любви", - оставляли свои пожелания и предположения поклонники.

Скриншот комментариев

Ранее Алина Гросу представила песню-посвящение своему мужу, гимн любви под названием "Непобедима".

Кстати, Алина Гросу поделилась уникальным видео со свадьбы, растрогав сеть до слез нежностью и романтикой.