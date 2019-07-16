"Ты со мною навсегда": Алина Гросу растрогала романтичным кадром с мужем

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Певица вместе с супругом приехала в Украину

После роскошной свадебной церемонии на вилле возле Вероны и медового месяца с новоиспеченным супругом в Италии Алина Гросу прилетела в Украину, чтобы погостить у родных. Отметим, что певица вместе со своим избранником Александром живет в Москве, где они и расписались 1 июня.

На своей странице в Instagram артистка поделилась романтичным и очень колоритным снимком с любимым мужем. Они позируют в обнимку спиной к камере, стоя посреди поля. Особой атмосферы кадру добавляет очень красивое небо с пушистыми облаками. Судя по всему, фото было сделано на закате.

Гросу также посвятила любимому трогательные строчки.

"Если будет мир в руках моих -

Мы его разделим на двоих.

Если ты со мною навсегда -

Остальное в жизни ерунда", - написала артистка.

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры Алины наперебой восторгаются эффектным снимком и желают паре счастья и любви.

Золотые слова

Ви чудові

Вы очень милые, нежные, красивые, Храни Вас Господь

Ви просто чудові, як на картині - люблю...цьом

Дуже гарно

Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни))

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Скриншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом. Певица устроила нежную фотосессию со своим племянником.

Также новоиспеченная жена Алина Гросу сделала неожиданное признание о муже.

Кстати, Алина Гросу представила песню-посвящение своему мужу, гимн любви под названием "Непобедима".