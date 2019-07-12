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"Похож на тебя": Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.07.2019 - 12:26
"Похож на тебя": Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица устроила милую фотосессию с племянником

Алина Гросу все еще привыкает к новому для себя статусу жены - 24-летняя певица расписалась со своим возлюбленным Александром 1 июня, а пышную свадьбу они отгуляли немного позже, 23 июня на роскошной вилле в Италии. Там же пара провела и медовый месяц, однако, судя по всему, они уже вернулись на родину.

На своей странице в Instagram артистка поделилась трогательными кадрами с маленьким мальчиком, которые были сделаны в Черновицкой области - вероятно, в гостях у родственников.

&quot;Похож на тебя&quot;: Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом

Фото: Алина Гросу с племянником (instagram.com/alina_grosu)

Одетая в черную кожаную куртку Алина держит малыша на руках, а также нежно его обнимает и целует. В подписи к фото она пояснила, что это ее племянник Кирилл.

&quot;Похож на тебя&quot;: Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом&quot;Похож на тебя&quot;: Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом

Фото: Алина Гросу с племянником (instagram.com/alina_grosu)

"Мой племяш Кирилл Романович. Обнимаааашки в колоритных местах", - написала Гросу.

&quot;Похож на тебя&quot;: Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом

Фото: Алина Гросу с племянником (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры поспешили оставить умиленные комментарии и отметили, что малыш очень на нее похож, а также, что Алина будет прекрасной матерью.

  • Ой, фото з дітками не можливо порівняти, це наше все...усі чотири класні по-своєму)
  • Гарненьки всі 
  • Идеальная мама
  • Алина...очень похож на тебя... если бы не было коментариев решил что, это ваш сын
  • Очень красивый племяшка
  • Все! Супер!)))
 

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

&quot;Похож на тебя&quot;: Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышомСкриншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Напомним,  новоиспеченная жена Алина Гросу сделала неожиданное признание о муже.

Ранее Алина Гросу представила песню-посвящение своему мужу, гимн любви под названием "Непобедима".

Кстати, Алина Гросу поделилась уникальным видео со свадьбы, растрогав сеть до слез нежностью и романтикой.

 

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Новости Украины певецАлина Гросу
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