"Хочу к своим". В Україні запустили проєкт, який сприятиме поверненню громадян з полону РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

У четвер, 25 липня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в який, зокрема, входять Головне управління розвідки Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим".

Першою і головного ціллю проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Зазначена інформація буде публікуватися на сайті проєкту. Ці особи дали згоду і можуть бути обміняні на українських громадян, які перебувають у російському полоні.

Друга ціль проєкту - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадинам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах.

Третя ціль - дати можливість громадянам України, які мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею з проєктом.

Четверта ціль - допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до Росії. Збір заявок координують представники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, щоб в подальшому, використовуючи отриману інформацію, працювати над поверненням цивільних українців додому.

Що ще відомо про проєкт

Як зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, це вже третій проєкт, який сприяє поверненню українців додому. Перший - "Хочу жить" для добровільної здачі у полон російських окупантів та "Хочу найти" для родичів російських солдатів.

Речник СБУ Артем Дехтяренко наголосив, що Україна під час обмінів полоненими віддає Росії не лише військових, але й агентуру, яка була викрита. Як приклад, він назвав священнослужителя, якого вдалося обміняти на 28 українських захисників.

"Особливо важливо відзначити, що тільки ті справи, в яких наявні вироки суду, можуть брати участь у цьому проєкті, при чому, лише за згоди самих засуджених", - наголосив речник СБУ.

Він додав, що СБУ з початку повномасштабного вторгнення відкрила понад 7400 кримінальних проваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництву РФ. Понад тисяча осіб вже мають вироки суду. За фактом державної зради було відкрито понад 2800 проваджень, з них мають вироки 550.

Стосовно коригувальників відкрито майже 500 кримінальних справ, з них засуджено 120 осіб.

"З усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну, на свою участь у програмі. Понад 200 осіб з цих 500 погодилися на публікацію своїх даних у даному проєкті. Тобто наразі ці люди розраховують на обмін в РФ. Але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін", - додав Дехтяренко.

Директор департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Тетяна Шелест заявила, що цивільні - це найскладніша категорія для повернення з російського полону. Оскільки наразі немає єдиного правового механізму для цієї процедури.

Вона пояснила, що обміни таких громадян будуть здійснюватися через канал комунікації українського омбудсмена Дмитра Лубінця та російського уповноваженого Тетяни Москалькової.