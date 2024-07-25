"Хочу к своим". В Украине запустили проект, способствующий возвращению граждан из плена РФ

Украинские спецслужбы запустили проект "Хочу к своим". Он будет способствовать возвращению украинцев из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

В четверг, 25 июля, Координационный штаб по обращению с военнопленными, в который, в частности, входят Главное управление разведки Минобороны, СБУ и Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека, презентовал общий государственный проект "Хочу к своим".

Первой и главной целью проекта является обнародование информации об осужденных российских агентах, предателях и коллаборантах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. Указанная информация будет публиковаться на сайте проекта. Эти лица согласились и могут быть обменены на украинских граждан, находящихся в российском плену.

Вторая цель проекта - через специальную форму на сайте дать возможность гражданам Украины, которые по той или иной причине до сих пор сотрудничают с врагом, прекратить такую деятельность на определенных условиях.

Третья цель - дать возможность гражданам Украины, имеющим какую-либо информацию о деятельности вражеских агентов, поделиться ею с проектом.

Четвертая цель - помочь гражданам, желающим уехать из Украины в Россию. Сбор заявок координируют представители Секретариата Уполномоченного по правам человека, чтобы в дальнейшем, используя полученную информацию, работать над возвращением гражданских украинцев домой.

Что еще известно о проекте

Как отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, это уже третий проект, способствующий возвращению украинцев домой. Первый - "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен российских оккупантов и "Хочу найти" для родственников российских солдат.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко подчеркнул, что Украина во время обменов пленными отдает России не только военных, но и агентуру. В качестве примера он назвал священнослужителя, которого удалось обменять на 28 украинских защитников.

"Особенно важно отметить, что только те дела, у которых есть приговоры суда, могут участвовать в этом проекте, причем только при согласии самих осужденных", - подчеркнул спикер СБУ.

Он добавил, что СБУ с начала полномасштабного вторжения открыла более 7400 уголовных дел, относящихся к коллаборационной деятельности и пособничеству РФ. Более тысячи человек уже имеют приговоры суда. По факту государственной измены было открыто более 2800 производств, из них имеют приговоры 550.

В отношении корректировщиков возбуждено около 500 уголовных дел, из них осуждены 120 человек.

"Из всех осужденных около 500 человек дали согласие на проведение обмена, на свое участие в программе. Более 200 человек из этих 500 согласились на публикацию своих данных в данном проекте. То есть сейчас эти люди рассчитывают на обмен в РФ. Но вы можете убедиться, что Россия не спешит забирать своих. На сайте под каждым кейсом есть отсчет времени, сколько этот человек ждет обмена", - добавил Дехтяренко.

Директор департамента информационной политики, коммуникации и протокольных мер Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Татьяна Шелест заявила, что гражданские - это самая сложная категория для возвращения из российского плена. Поскольку пока нет единого правового механизма для этой процедуры.

Она объяснила, что обмены таких граждан будут проводиться через канал коммуникации украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и российского уполномоченного Татьяны Москальковой.