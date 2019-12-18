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Хочу в соперники боксеров вроде Усика, - Джошуа

Новости » Спорт     18.12.2019 - 11:10
Хочу в соперники боксеров вроде Усика, - Джошуа
Фото: Энтони Джошуа (twitter.com/anthonyfjoshua)

Украинец - обязательный претендент на пояс WBO

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает украинца Александра Усика сильным соперником. Слова британского боксера приводит Sky Sports.

Промоутер Эдди Хирн говорит, что, скорее всего, следующим оппонентом Джошуа станет обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев, однако сам "Эй Джей" утверждает, что не прочь сразиться с Усиком.

"Усик - претендент, который будет в поле моего зрения в конце марта или начале апреля. Очень достойный соперник. Когда я выстраиваю свой рекорд, хочу таких соперников как Усик, чтобы позже заявить о том, что я их победил", сказал Джошуа.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от британского чемпиона договориться в 30-дневный срок о поединке с обязательным претендентом Александром Усиком. Сам бой должен состояться в течение следующих 180 дней.

Бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.

При этом, Усик может провести промежуточный поединок за временный пояс WBO с британцем Дереком Чисорой. Такой бой может состояться 8 февраля в Манчестере.

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