ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хочу суперників на зразок Усика, - Джошуа

Новини » Спорт     18.12.2019 - 11:10
Хочу суперників на зразок Усика, - Джошуа
Фото: Ентоні Джошуа (twitter.com/anthonyfjoshua)

Українець - обов'язковий претендент на пояс WBO

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа вважає українця Олександра Усика сильним суперником. Слова британського боксера наводить Sky Sports.

Промоутер Едді Хірн каже, що, швидше за все, наступним опонентом Джошуа стане обов'язковий претендент за лінією IBF болгарин Кубрат Пулєв, проте сам "Ей Джей" стверджує, що не проти битися з Усиком.

"Усик - претендент, який буде в полі мого зору наприкінці березня або початку квітня. Дуже гідний суперник. Коли я вибудовую свій рекорд, хочу таких суперників як Усик, щоб пізніше заявити про те, що я їх переміг", сказав Джошуа.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) висунула вимогу британському чемпіону домовитися в 30-денний термін про поєдинок з обов'язковим претендентом Олександром Усиком. Сам бій повинен відбутися протягом наступних 180 днів.

Колишній абсолютний чемпіон в крузервейті Усик провів в рамках суперважкої ваги всього один поєдинок. В середині жовтня українець переміг американця Чазза Уїзерспуна в сьомому раунді.

При цьому, Усик може провести поєдинок за тимчасовий пояс з британцем Дереком Чісорою. Такий бій може відбутися 8 лютого в Манчестері.

Джошуа взяв реванш у Руїса і повернув титули чемпіона світу Усик увійшов у топ-5 рейтингу суперважковаговиків світу за версією WBС
Новини України Олександр УсикЕнтоні ДжошуаWBOБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся