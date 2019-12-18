Хочу суперників на зразок Усика, - Джошуа

Фото: Ентоні Джошуа (twitter.com/anthonyfjoshua)

Українець - обов'язковий претендент на пояс WBO

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа вважає українця Олександра Усика сильним суперником. Слова британського боксера наводить Sky Sports.

Промоутер Едді Хірн каже, що, швидше за все, наступним опонентом Джошуа стане обов'язковий претендент за лінією IBF болгарин Кубрат Пулєв, проте сам "Ей Джей" стверджує, що не проти битися з Усиком.

"Усик - претендент, який буде в полі мого зору наприкінці березня або початку квітня. Дуже гідний суперник. Коли я вибудовую свій рекорд, хочу таких суперників як Усик, щоб пізніше заявити про те, що я їх переміг", сказав Джошуа.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) висунула вимогу британському чемпіону домовитися в 30-денний термін про поєдинок з обов'язковим претендентом Олександром Усиком. Сам бій повинен відбутися протягом наступних 180 днів.

Колишній абсолютний чемпіон в крузервейті Усик провів в рамках суперважкої ваги всього один поєдинок. В середині жовтня українець переміг американця Чазза Уїзерспуна в сьомому раунді.

При цьому, Усик може провести поєдинок за тимчасовий пояс з британцем Дереком Чісорою. Такий бій може відбутися 8 лютого в Манчестері.