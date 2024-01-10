"Хочу найти". Україна запускає проєкт для родичів російських військових: як звернутися

Що відомо про проєкт "Хочу найти"?

Як і у випадку з проєктом "Хочу жить", що був створений для росіян, які хочуть добровільно здатись у полон, проєкт "Хочу найти" працюватиме з громадянами країни-агресора, у першу чергу з родинами і близькими військовослужбовців РФ, які зникли безвісти, загинули, або попали в полон в Україні.

Звертаючись у проєкт, вони зможуть отримати інформацію чи перебуває конкретний військовий армії РФ в Україні в статусі військовополоненого або ж загиблого, чиї тіло чи рештки були знайдені та ідентифіковані.

Що кажуть про проєкт в ГУР

На заході з відкриття був присутній представник ГУР Андрій Юсов, який також виступив із заявою.

"Використовуються різні інструменти, з вересня працює "Хочу жить". Мета - допомоги росіянам, які опинилися в лавах армії держави-агресора, ті, які не хочуть свої руки мастити в крові, бути під захистом України", - нагадав Юсов.

За його словами, в ході повномасштабного вторгнення можна констатувати, що РФ не комунікує з членами родин військовослужбовців окупантів, не інформує про їхню долю, що стосується зниклих, полонених і загиблих.

"Була ситуація, коли масово звертаються в "Хочу жить" родичі. Україна передавала тіла РФ, але родичі жодної інформації не отримали", - зазначив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що є потреба масштабувати цю справу, що стосується активізації суспільства в самій РФ.

"Якщо Росія не виконує функції щодо своїх громадян, Україна готова надавати інформації стосовно військових РФ. Ми ініціюємо проект "Хочу найти", куди можуть звертатись росіяни за інформацією, яку від них приховує держава-агресор", - додав Юсов.

В "Хочу найти" можна звернутися через чат-бот в Telegram

Спікер державного проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко на заході повідомив, що на сьогодні отримано 30 тисяч звернень до проєкту "Хочу жить".

За його словами, було понад 300 успішних операцій добровільної здачі в полон, а ще понад 100 гарячих операцій на стадії завершення.

"До нас звертаються родичі росіян за інформацією пошуку, дізнатись чи живі вони. Росія не надає інформацію своїм громадянам, що з їхніми військовими. До нас щодня звертаються сотнями. Було прийнято рішення відкрити "Хочу найти", - розповів Матвієнко.

Він повідомив, що проєкт "Хочу найти" буде працювати в тому числі через чат-бот в Telegram.

Окрім бота, росіяни зможуть зайти на сайт проєкту за допомогою vpn. З моменту запуску очікують кілька тисяч звернень від росіян.

Співзасновниця громадського руху з пошуку та повернення додому військових армії РФ "Наш Выход" Ірина Криніна зауважила, що наразі існують дві проблеми: одна пов'язана з українською стороною, оскільки родичі не можуть отримати інформації щодо військових, а Росія не йде на контакт

"Аналогічна ситуація в самій Росії, вона не дає інформації для росіян, ні звісно зниклим, ні по іншим. Ми збиратимемо запити, якщо буде відповідь, що родич у полоні, ми можемо організувати відеодзвінок, щоб підтвердити і дати можливість росіянці, щоб вона йшла і вимагала у держави інформацію, говорила "От мій Вася в полоні", - сказала Криніна.