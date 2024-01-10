"Хочу найти". Украина запускает проект для родственников российских военных: как обратиться

Что известно о проекте "Хочу найти"?

Как и в случае с проектом "Хочу жить", который был создан для россиян, желающих добровольно сдаться в плен, проект "Хочу найти" будет работать с гражданами страны-агрессора, в первую очередь с пропавшими без вести семьями и близкими военнослужащих РФ, погибли или попали в плен в Украине.

Обращаясь в проект, они смогут получить информацию находится ли конкретный военный армии РФ в Украине в статусе военнопленного или погибшего, чьи тело или останки были найдены и идентифицированы.

Что говорят о проекте в ГУР

На мероприятии по открытию присутствовал представитель ГУР Андрей Юсов, также выступивший с заявлением.

"Используются разные инструменты, с сентября работает "Хочу жить". Цель - помощи россиянам, оказавшимся в рядах армии государства-агрессора, те, которые не хотят свои руки смазывать в крови, быть под защитой Украины", - напомнил Юсов.

По его словам, в ходе полномасштабного вторжения можно констатировать, что РФ не общается с членами семей военнослужащих оккупантов, не информирует об их судьбе, что касается пропавших, пленных и погибших.

"Была ситуация, когда массово обращаются в "Хочу жить" родственники. Украина передавала тела РФ, но родственники никакой информации не получили", - отметил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что необходимо масштабировать это дело, что касается активизации общества в самой РФ.

"Если Россия не выполняет функции своих граждан, Украина готова предоставлять информацию относительно военных РФ. Мы инициируем проект "Хочу найти", куда могут обращаться россияне за информацией, которую от них скрывает государство-агрессор", - добавил Юсов.

В "Хочу найти" можно обратиться через чат-бот в Telegram

Спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко на мероприятии сообщил, что на сегодняшний день получено 30 тысяч обращений в проект "Хочу жить".

По его словам, было свыше 300 успешных операций добровольной сдачи в плен, а еще свыше 100 горячих операций на стадии завершения.

"К нам обращаются родственники россиян за информацией поиска, узнать живы ли они. Россия не предоставляет информацию своим гражданам, что с их военными. К нам ежедневно обращаются сотнями. Было принято решение открыть "Хочу найти", - рассказал Матвиенко.

Он сообщил, что проект "Хочу найти" будет работать в том числе через чат-бот в Telegram.

Кроме бота, россияне смогут зайти на сайт проекта с помощью vpn. С момента запуска ожидается несколько тысяч обращений от россиян.

Соучредительница общественного движения по поиску и возвращению домой военных армии РФ "Наш Выход" Ирина Кринина отметила, что сейчас существуют две проблемы: одна связана с украинской стороной, поскольку родственники не могут получить информацию о военных, а Россия не идет на контакт

"Аналогичная ситуация в самой России, она не дает информации для россиян, ни, конечно, пропавшим, ни по другим. Мы будем собирать запросы, если будет ответ, что родственник в плену, мы можем организовать видеозвонок, чтобы подтвердить и дать возможность россиянке, чтобы она шла и требовала у государства информацию, говорила "Вот мой Вася в плену", - сказала Кринина.