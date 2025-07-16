Хочете пожити серед пінгвінів і айсбергів? Укранців запрошують на "Академік Вернадський"

Пожити рік в Антарктиді з пінгвінами та дивитися на безкрайні крижані айсберги? Все це абсолютно реально, якщо у вас є відповідна освіта та бажання. З 15 липня почався відкритий конкурс у 31 Українську антарктичну експедицію, учасники якої працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2026-2027 роках.
Як стати учасником експедиції, куди подавати документи й хто буде потрібний в 31 експедиції, розповідає РБК-Україна.
Бонусом будуть уміння водити моторний човен, управляти дроном
Науковці:
Команда життєзабезпечення
Конкурс не має обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час добору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.
До 13 серпня 2025 року необхідно надіслати на пошту НАНЦ uac@uac.gov.ua заяву, резюме, мотиваційний лист та копії низки документів:
У темі листа необхідно зазначити "Конкурс 31-ша УАЕ, прізвище, ініціали кандидата", для науковців - напрям досліджень (наприклад, "науки про життя"), для фахівців - посаду (наприклад, "кухар").
Заява має бути підписана кандидатом власноруч (сканкопія) або із використанням електронного цифрового підпису.
Всі документи подаються у форматі PDF.
Зверніть увагу: Конкурсна комісія не розглядає документи, які не відповідають вказаним вимогам.
Якщо ви підійдете як кандидат/кандидатка, то далі вас чекають такі етапи:
Більш детально про кожну вакансію та умови можна прочитати тут або тут
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Під час написання матеріалу були використані дані з сайту МОН та НАНЦ.