Хотите пожить среди пингвинов и айсбергов? Украинцев приглашают на "Академик Вернадский"

Пожить год в Антарктиде с пингвинами и смотреть на бескрайние ледяные айсберги? Все это абсолютно реально, если у вас есть соответствующее образование и желание. С 15 июля начался открытый конкурс в 31 Украинскую антарктическую экспедицию, участники которой будут работать на станции "Академик Вернадский" в 2026-2027 годах.
Как стать участником экспедиции, куда подавать документы и кто будет нужен в 31 экспедиции, рассказывает РБК-Украина.
Бонусом будут умение водить моторную лодку, управлять дроном
Ученые:
Команда жизнеобеспечения
Конкурс не имеет ограничений по полу, возрасту или другим признакам. Главными критериями при отборе являются образование, профессиональный уровень и опыт кандидата или кандидатки, а также способность к работе в условиях Антарктики и закрытого коллектива.
До 13 августа 2025 года необходимо прислать на почту НАНЦ uac@uac.gov.ua заявление, резюме, мотивационное письмо и копии ряда документов:
В теме письма необходимо указать "Конкурс 31-я УАЭ, фамилия, инициалы кандидата", для ученых - направление исследований (например, "науки о жизни"), для специалистов - должность (например, "повар").
Заявление должно быть подписано кандидатом собственноручно (сканкопия) или с использованием электронной цифровой подписи.
Все документы подаются в формате PDF.
Обратите внимание: Конкурсная комиссия не рассматривает документы, которые не соответствуют указанным требованиям.
Если вы подойдете как кандидат/кандидат, то дальше вас ждут следующие этапы:
Более подробно о каждой вакансии и условиях можно прочитать здесь или здесь
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При написании материала были использованы данные с сайта МОН и НАНЦ.