Хотите пожить среди пингвинов и айсбергов? Украинцев приглашают на "Академик Вернадский"

Общие требования к участникам

Отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний для работы в Антарктике

Не конфликтность и коммуникабельность

Способность работать в условиях жесткого графика, длительных ограничений и закрытого коллектива

Знание иностранных языков (оптимально - английского и/или испанского)

Бонусом будут умение водить моторную лодку, управлять дроном

Кого ищут по специальностям

Ученые:

Геология и геофизика

Геокосмос

Физические науки

Науки о жизни

Команда жизнеобеспечения

Врач

Повар

Сисадмин

Механик

Дизелист-электрик

Конкурс не имеет ограничений по полу, возрасту или другим признакам. Главными критериями при отборе являются образование, профессиональный уровень и опыт кандидата или кандидатки, а также способность к работе в условиях Антарктики и закрытого коллектива.

Что гарантируется участникам экспедиции

Возможность приобщиться к глобальной науке

Жизнь на теплой станции среди Южного океана, рядом с пингвинами

Оплата труда

Безлимитный доступ к интернету

Одежда, питание, средства гигиены

Медикаменты и врачебная помощь

Как стать участником

До 13 августа 2025 года необходимо прислать на почту НАНЦ uac@uac.gov.ua заявление, резюме, мотивационное письмо и копии ряда документов:

Заполненное заявление ученого или специалиста станции

Копии документов об образовании, научной степени, ученом звании (при наличии)

Копию трудовой книжки и других документов, подтверждающих стаж работы по специальности

Для военнообязанных: копию военно-учетного документа призывника или военнообязанного, резервиста (в котором отмечается факт пройденного медицинского осмотра и указана запись о пригодности или непригодности к прохождению военной службы); справки о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период от военной службы.

В теме письма необходимо указать "Конкурс 31-я УАЭ, фамилия, инициалы кандидата", для ученых - направление исследований (например, "науки о жизни"), для специалистов - должность (например, "повар").

Заявление должно быть подписано кандидатом собственноручно (сканкопия) или с использованием электронной цифровой подписи.

Все документы подаются в формате PDF.

Обратите внимание: Конкурсная комиссия не рассматривает документы, которые не соответствуют указанным требованиям.

Если вы подойдете как кандидат/кандидат, то дальше вас ждут следующие этапы:

Подача полного пакета документов

Профессиональное собеседование и тестирование психологом

Медкомиссия и специальный тренинг

Более подробно о каждой вакансии и условиях можно прочитать здесь или здесь