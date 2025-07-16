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Хотите пожить среди пингвинов и айсбергов? Украинцев приглашают на "Академик Вернадский"

Украинцев зовут в команду полярников на "Академик Вернадский" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пожить год в Антарктиде с пингвинами и смотреть на бескрайние ледяные айсберги? Все это абсолютно реально, если у вас есть соответствующее образование и желание. С 15 июля начался открытый конкурс в 31 Украинскую антарктическую экспедицию, участники которой будут работать на станции "Академик Вернадский" в 2026-2027 годах.

Как стать участником экспедиции, куда подавать документы и кто будет нужен в 31 экспедиции, рассказывает РБК-Украина.

Общие требования к участникам

  • Отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний для работы в Антарктике
  • Не конфликтность и коммуникабельность
  • Способность работать в условиях жесткого графика, длительных ограничений и закрытого коллектива
  • Знание иностранных языков (оптимально - английского и/или испанского)

Бонусом будут умение водить моторную лодку, управлять дроном

Кого ищут по специальностям

Ученые:

  • Геология и геофизика
  • Геокосмос
  • Физические науки
  • Науки о жизни

Команда жизнеобеспечения

  • Врач
  • Повар
  • Сисадмин
  • Механик
  • Дизелист-электрик

Конкурс не имеет ограничений по полу, возрасту или другим признакам. Главными критериями при отборе являются образование, профессиональный уровень и опыт кандидата или кандидатки, а также способность к работе в условиях Антарктики и закрытого коллектива.

Что гарантируется участникам экспедиции

  • Возможность приобщиться к глобальной науке
  • Жизнь на теплой станции среди Южного океана, рядом с пингвинами
  • Оплата труда
  • Безлимитный доступ к интернету
  • Одежда, питание, средства гигиены
  • Медикаменты и врачебная помощь

Как стать участником

До 13 августа 2025 года необходимо прислать на почту НАНЦ uac@uac.gov.ua заявление, резюме, мотивационное письмо и копии ряда документов:

  • Заполненное заявление ученого или специалиста станции
  • Копии документов об образовании, научной степени, ученом звании (при наличии)
  • Копию трудовой книжки и других документов, подтверждающих стаж работы по специальности
  • Для военнообязанных: копию военно-учетного документа призывника или военнообязанного, резервиста (в котором отмечается факт пройденного медицинского осмотра и указана запись о пригодности или непригодности к прохождению военной службы); справки о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период от военной службы.

В теме письма необходимо указать "Конкурс 31-я УАЭ, фамилия, инициалы кандидата", для ученых - направление исследований (например, "науки о жизни"), для специалистов - должность (например, "повар").

Заявление должно быть подписано кандидатом собственноручно (сканкопия) или с использованием электронной цифровой подписи.

Все документы подаются в формате PDF.

Обратите внимание: Конкурсная комиссия не рассматривает документы, которые не соответствуют указанным требованиям.

Если вы подойдете как кандидат/кандидат, то дальше вас ждут следующие этапы:

  • Подача полного пакета документов
  • Профессиональное собеседование и тестирование психологом
  • Медкомиссия и специальный тренинг

Более подробно о каждой вакансии и условиях можно прочитать здесь или здесь

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