В Антарктиду вирушила ювілейна 30-та експедиція з України: рекордна кількість жінок у складі
В Антарктиду вирушила ювілейна 30-та експедиція з України. Очолив команду досвідчений полярник, метеоролог Олександр Полудень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
"30-та Українська антарктична експедиція (УАЕ) стартувала: сьогодні, 8 березня 2025 року, її учасники та учасниці виїхали з Києва на станцію "Академік Вернадський", - повідомили в центрі.
Відомо, що команда автобусом дістанеться до Польщі, а звідти літаками - Південної Америки. Після чого на борту українського криголама "Ноосфера" експедитори вирушать до Антарктики через найбурхливішу у світі протоку Дрейка.
На "Вернадському" 30-та УАЕ має замінити попередню річну експедицію та пропрацювати до квітня 2026-го.
"Символічно, що команда починає свій шлях в Міжнародний день боротьби за права жінок, адже в 30-й УАЕ, як і в попередній 29-й, рекордна кількість жінок - четверо. Ба більше, ця експедиція - ювілейна, і наступного року відзначатиме на станції 30-ліття її передачі Україні від Великої Британії", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Загалом у 30-й експедиції буде 13 учасників та учасниць: 8 вчених, лікарка, кухарка, сисадмін, системний механік та дизеліст-електрик. Вони проводитимуть геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також підтримуватимуть інфраструктуру станції.
Очолив команду Полудень, який їде зимувати в Антарктику вже вшосте. Перед відправкою експедиція зробила традиційне фото біля пам'ятника Михайлу Грушевському, хоч він зараз й оточений захисною спорудою.
Нагадаємо, восени минулого року полярники показали пінгвінів, яких рідко можна побачити біля станції "Вернадського".
На острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", тоді якраз оселилися пінгвіни Аделі, хоча здебільшого вони гніздуються на інших островах.
Крім того, РБК-Україна показували, як минає день українського полярника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.