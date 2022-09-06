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Хочет руководить республикой еще 15 лет. Кадыров передумал уходить с поста главы Чечни

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 01:25
Хочет руководить республикой еще 15 лет. Кадыров передумал уходить с поста главы Чечни Фото: Глава Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее заявивший о намерении уйти со своего поста в "бессрочный отпуск", продолжит и впредь руководить республикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram политика.

Он рассказал о том, что в РФ были руководители регионов, которые сидели в своих креслах более 25 лет.

"Рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому теперь я решил пойти на побиение действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", - отметил Кадыров.

К слову, он фактически руководит Чечней с 2007 - 15 лет.

Напомним, 3 сентября Кадыров записал обращение, в котором пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск с поста главы Чечни.

Впоследствии кремлевские пропагандисты начали писать о том, что он может возглавить Росгвардию.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова, но ничего конкретного не сказал.

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