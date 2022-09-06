Хоче керувати ще 15 років. Кадиров передумав іти з посади глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявив про намір піти зі своєї посади у "безстрокову відпустку", продовжить і надалі керувати республікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram політика.

Він розповів про те, що у РФ були керівники регіонів, які сиділи в своїх кріслах більше 25 років.

"Рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник", - зазначив Кадиров.

До слова, він фактично керує Чечнею з 2007 - 15 років.