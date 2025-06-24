"Відмазував" колег від фронту за 5 тисяч доларів: на Рівненщині судитимуть експравоохоронця

Деталі справи

За даними відомства, ДБР завершило досудове розслідування у справі правоохоронця, якого підозрюють у тому, що він брав хабарі з колег за виключення їх зі списків на відрядження до району бойових дій.

Як встановило слідство, схема діяла щонайменше з липня 2023 року. Правоохоронець обіцяв "вирішити питання" за 5 тисяч доларів США - за ці гроші можна було "відкласти" поїздку на фронт на пів року.

Допомагала йому у цьому родичка-пенсіонерка - жінка мала зв’язки у військовому командуванні і допомагала вносити зміни до розпорядчих документів. За попередньою інформацією, у неї були спільники, які шукали охочих скористатися пропозицією.

Схему вдалося викрити завдяки принциповій позиції одного з колег. Він відмовився платити, вирушив у службове відрядження, а після повернення йому натякнули, що знову потрапить у список - без хабаря не обійтись. Правоохоронець звернувся до ДБР.

Організатор схеми невдовзі сам отримав направлення на Схід, однак звільнився з посади, посилаючись на свій статус багатодітного батька. Під час слідства він визнав свою провину повністю.

Що загрожує

ДБР кваліфікувало дії посадовця, як зловживання впливом із метою отримання неправомірної вигоди. Наразі йому загрожує до 5 років позбавлення волі.