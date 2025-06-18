Хотіла "позитивний" імідж: ДБР викрило депутатку облради на фіктивній службі у війську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, у 2023 році жінка вирішила покращити свій політичний імідж. Для цього вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби, після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли військове звання "солдат".

Як "працювала" схема

До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій. Пройшовши військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Також депутатка встигла нібито попрацювати телефоністом та спеціалістом у групі комунікацій штабу.

Що загрожує депутатці

За час служби вона незаконно отримала виплат на понад 200 тисяч гривень. Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства, за що їй загрожує позбавлення волі до 10 років.