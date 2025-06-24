"Отмазывал" коллег от фронта за 5 тысяч долларов: в Ровенской области судят экс-правоохранителя

Детали дела

По данным ведомства, ГБР завершило досудебное расследование по делу правоохранителя, которого подозревают в том, что он брал взятки с коллег за исключение их из списков на командировку в район боевых действий.

Как установило следствие, схема действовала как минимум с июля 2023 года. Правоохранитель обещал "решить вопрос" за 5 тысяч долларов США - за эти деньги можно было "отложить" поездку на фронт на полгода.

Помогала ему в этом родственница-пенсионерка - женщина имела связи в военном командовании и помогала вносить изменения в распорядительные документы. По предварительной информации, у нее были сообщники, которые искали желающих воспользоваться предложением.

Схему удалось разоблачить благодаря принципиальной позиции одного из коллег. Он отказался платить, отправился в служебную командировку, а по возвращении ему намекнули, что снова попадет в список - без взятки не обойтись. Правоохранитель обратился в ГБР.

Организатор схемы вскоре сам получил направление на Восток, однако уволился с должности, ссылаясь на свой статус многодетного отца. Во время следствия он признал свою вину полностью.

Что грозит

ГБР квалифицировало действия чиновника, как злоупотребление влиянием с целью получения неправомерной выгоды. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.