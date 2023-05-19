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Хочемо продовження посередництва Саудівської Аравії. Никифоров розповів деталі візиту Зеленського

Фото: Сергій Никифоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна хоче, щоб Саудівська Аравія продовжувала виступати посередником у врегулювання проблем, що виникли у зв'язку з повномасштабною війною, яку Росія розв'язала проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.

Никифоров зазначив, що президент України Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салманом та спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Глава української держави також виступив на засідання Ліги арабських держав.

"Ми підіймали кілька ключових тем. По-перше, це повернення всіх українців додому - і військових, і не військових, і політв'язнів, і незаконно депортованих дітей у співпраці з Саудівською Аравією", - сказав він.

За словами речника президента, вже є позитивні досягнення, і Україна хоче, щоб ця робота тривала, і посередництво Саудівської Аравії тривало.

Зазначимо, що у вересня 2022 року з російського полону вдалося звільнити десятьох полонених іноземців, частину з них вже засудити у так званому "ДНР" за участь у бойових діях на боці України. Повідомлялося, що їхнє звільнення стало можливим завдяки посередництву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з робочим візит у Саудівській Аравії.

Зокрема, на саміті Ліги арабських держав президент назвав Росію слабкою, адже наша держава перемагає навіть з меншою кількістю зброї.

Додамо, що після поїздки до Саудівської Аравії Зеленський може відвідати саміт G7 у японській Хіросімі.

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Володимир ЗеленськийСаудовская Аравия