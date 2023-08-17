Не хотим быть второй Россией. Кулеба объяснил стратегию Украины в отношении Африки

Украина не стремится заменить Россию в ее "господстве" на африканском континенте. Напротив, она хочет наладить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от власти Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью AFP.

Отметим, что сейчас Украина выстраивает отношения с Африкой в надежде заручиться ее поддержкой перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Киев стремится ослабить "господство" Москвы на континенте.

"Многие годы были потеряны, но мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возродить эти отношения", - сказал министр.

По его словам, этот континент нуждается в системной и долгосрочной работе.

"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российской власти", - подчеркнул он.

Так, министр обвинил Кремль в использовании "принуждения, коррупции и страха" для удерживания африканских стран в своем лоне, настаивая на том, что у Москвы есть только два мощных инструмента для работы в Африке - пропаганда и ЧВК "Вагнера".

Кроме того, Кулеба назвал ложью обеспокоенность России по поводу продовольственной безопасности Африки после выхода из "зерновой инициативы".

"Африканцы увидели, что все эти рассказы Путина о том, как он заботится об африканских странах, являются ложью... Именно украинский фермер и африканский потребитель хлеба платят самую высокую цену (за выход РФ из соглашения - ред.)", - сказал он.

Отношения Украины и Африки

Большинство африканских стран придерживаться позиции нейтралитета в отношении войны России против Украины. Однако Киев хочет склонить их на сторону Украины.

Так, с осени прошлого года Кулеба совершил уже три визита в Африку.

А 16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с Путиным.

Продовольственная безопасность

Отметим, что из-за выхода России из зерновой сделки больше всего пострадали именно африканские страны. При этом Путин пытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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