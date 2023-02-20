"Хочемо бути частиною вільного світу", - президент Молдови про уроки, винесені з війни в Україні

Молдова прагне стати частиною Європейського Союзу та вільного світу, який будується на демократії та повазі до прав людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Зазначимо, що зараз у Кишиневі відбувається саміт парламентської асамблеї "Євронест", у якому беруть участь депутати з України, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Грузії та члени Європарламенту. На його відкритті виступила президент Молдови Майя Санду.

Вона зазначила, що війна Росії проти України дала Молдові багато уроків. Деякі з них важкі та болючі, вони викликали безпрецедентні людські страждання, політичні потрясіння та економічні проблеми.

"Один із найважливіших уроків, який ми засвоїли, - це повага до міжнародного права, прав людини та принципів демократії та верховенства закону. Коли ці цінності ігнорують, наслідки можуть бути катастрофічними... Ми хочемо бути частиною вільного світу... Ми хочемо бути частиною сім'ї Євросоюзу", - сказала президент Молдови.

Крім того, на саміті з відеозв'язку виступила голова Європарламенту Роберта Метсола. Вона запевнила у підтримці Молдови у її прагненнях до вступу до ЄС.

"Ми підтримуємо вас у реалізації ваших прагнень щодо ЄС. Продовжимо добиватися прогресу в роботі з кандидатами - Молдовою та Україною, працюватимемо з Грузією для досягнення статусу країни-кандидата. Співпрацюватимемо з Азербайджаном у рамках Східного партнерства", - сказала вона.

Раніше Санду говорила, що РФ веде гібридну війну проти Молдови, але боротьба України захищає країну від безпосередньої загрози.

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