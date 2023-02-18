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Боротьба України захищає Молдову від безпосередньої небезпеки, - Санду

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Субота 18 лютого 2023 16:23
Боротьба України захищає Молдову від безпосередньої небезпеки, - Санду Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія вже веде гібридну війну проти Молдови, однак боротьба України захищає країну від безпосередньої загрози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Молдови Маї Санду під час Мюнхенській конференції з безпеки.

"Доки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки", - заявила Санду.

Під час конференції, Санду нагадала про:

  • випадки, коли російська ракета пролетіла над територією Молдови;
  • те, як російські представники погрожували її країні війною;
  • енергетичну війну, яку розпочала Росія восени проти Молдови, підвищуючи ціни й припинивши поставки газу.

"Зараз стало відомо про новий план - організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори... багато кібератак і фейкових попереджень про закладені бомби – все це дестабілізує суспільство, враховуючи складну економічну ситуацію через війну Росії в Україні, створює небезпеку хвилювань і заворушень, які Росія могла б використовувати", - зазначила президент Молдови.

Санду наголосила на тому, що Молдова сьогодні потребує допомоги НАТО в моніторингу повітряного простору, ППО, підтримці стратегічної розвідки й кіберзасобах.

Зокрема, президент Молдови закликала дати спільну відсіч російській пропаганді. Санду зауважила на необхідності боротьби з агітацією за війну й роботі з соцмережами, що поширюють дезінформацію і пропаганду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові. Після цього Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів дестабілізувати ситуацію та змінити владу в її країні.

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