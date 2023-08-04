Хочемо бачити їжу на світових ринках: Блінкен про відновлення "зернової угоди"

"Ми хочемо бачити цю їжу на світових ринках. Ми хочемо, щоби всі виграли від нижчих цін", - підкреслив держсекретар США.

На тлі цього Блінкен знову наголосив, що Америка розглядає всі можливості, щоб максимізувати експорт українського зерна, в тому числі, і за допомогою наземних, річкових і частково морських шляхів. Однак, "буде дуже важко компенсувати" втрати від припинення "зернової угоди".

Він також додав, що заяви Росії про санкції США, які нібито заважали експорту її власної продукції - неправда.

"Санкції, запроваджені нами та іншими проти Росії за її агресію в Україні, з першого дня виключали її (російські - ред.) харчові продукти. І це стосується не лише продуктів, але й засобів їхньої доставки та страхування",- зауважив Блінкен.

Зернова угода

17 липня РФ заявила про всій вихід із "зернової угоди". Україна у відповідь заявила про готовність експортувати зерно у тристоронньому порядку. Водночас з тим, Росія почала обстрілювати Одесу, атакуючи порти та відповідну інфраструктуру.

У відповідь на такі дії ЄС закликав країни "Великої двадцятки" тиснути на РФ з метою змусити її повернутись до "зернової угоди".

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