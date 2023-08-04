RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотим видеть еду на мировых рынках: Блинкен о возобновлении "зернового соглашения"

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Мир заинтересован в том, чтобы рынок был снабжен продовольствием, а цены на него были низкими. Поэтому важно возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим видеть эту еду на мировых рынках. Мы хотим, чтобы все выиграли от более низких цен", - подчеркнул госсекретарь США.

На фоне этого Блинкен снова подчеркнул, что Америка рассматривает все возможности, чтобы максимизировать экспорт украинского зерна, в том числе, и посредством наземных, речных и частично морских путей. Однако "будет очень трудно компенсировать" потери от прекращения "зернового соглашения".

Он также добавил, что заявления России о санкциях США, якобы мешавших экспорту ее собственной продукции - неправда.

"Санкции, введенные нами и другими против России за ее агрессию в Украине, с первого дня исключали ее (российские - ред.) пищевые продукты. И это касается не только продуктов, но и средств их доставки и страхования", - отметил Блинкен.

Зерновое соглашение

17 июля РФ заявила о всем выходе из "зернового соглашения". Украина в ответ заявила о готовности экспортировать зерно в трехстороннем порядке. В то же время Россия начала обстреливать Одессу, атакуя порты и соответствующую инфраструктуру.

В ответ на такие действия ЕС призвал страны "Большой двадцатки" давить на РФ с целью заставить ее вернуться к "зерновому соглашению".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америкизерновой коридор