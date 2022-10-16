Хоче вислужитися. "Повар Путіна" намагається принизити Міноборони РФ, - ISW

Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує намагатися довести свою перевагу над міністерством оборони РФ та звичайними сухопутними силами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що російські військові дедалі частіше скаржаться на те, що
Нагадаємо, у британській розвідці раніше заявляли, що оточення Путіна, зокрема Пригожин, все більше критикує військове командування Росії.
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