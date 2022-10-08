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Британська розвідка: оточення Путіна критикує Міноборони, серед незгодних - Кадиров і Пригожин

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Субота 08 жовтня 2022 09:19
Британська розвідка: оточення Путіна критикує Міноборони, серед незгодних - Кадиров і Пригожин Фото: оточення Путіна критикує Міноборони, серед незгодних - Кадиров і Пригожин (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Оточення російського диктатора Володимира Путіна і провладні журналісти все більше критикують військове командування країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на британську розвідку.

"Після постійних невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних гравців російської системи об’єдналися в критиці керівництва російського Міноборони", - сказано у повідомленні.

Серед критиків виділяють лідера Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, офіційних телеведучих, поп-зірок та спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів.

За даними британської розвідки, Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неофіційні особи, глави "провоєнного" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої прихильності держави та готовності до ескалації.

Також у розвідці додають, що обидва, ймовірно, заслуговують на певну довіру завдяки значній дислокації бойових підрозділів Чечні та Вагнера на місцях.

При цьому критика залишається націленою на вище військове командування, а не на вище політичне керівництво.

Зазначається, що критика справді є тенденцією публічного вираження незгоди проти російського істеблішменту, яку принаймні частково терплять і яку, ймовірно, буде важко переломити.

Раніше The Washington Post повідомляло, що Путіна почали критикувати у найближчому оточенні через ведення війни проти України. При цьому немає ознак того, що йому загрожує відсторонення від влади.

Також РБК-Україна писало, що Путін роздумує над звільненням міністра оборони Сергія Шойгу та перекладенням на нього провини за поразку у війні.

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Володимир Путін Російська Федерація Великобританія Кадиров
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