Хочет выслужиться. "Повар Путина" пытается унизить Минобороны РФ, - ISW

Частная военная компания "Вагнер" продолжает пытаться доказать свое превосходство над министерством обороны РФ и обычными сухопутными силами.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российские военные все чаще жалуются на то, что
Напомним, в британской разведке ранее заявляли, что окружение Путина, в частности Пригожин, все больше критикует военное командование России.
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