Не хоче повертатися до Бразилії. Болсонару попросив продовжити візу до США

За словами адвоката Феліпе Олександра, який порадив колишньому президенту Бразилії не залишати США, поки заява на продовження візи розглядається - цей період може тривати кілька місяців.

"Я думаю, що Флорида буде його тимчасовим будинком далеко від дому. Зараз, у його ситуації, я думаю, йому потрібно трохи стабільності", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів. Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Пізніше Болсонару потрапив під слідство на запит Генеральної прокуратури Бразилії. Відомство послалося на опубліковане ним відео, в якому колишній глава держави ставив під сумнів результати виборів, у яких він програв.

На думку прокуратури, таким чином він "вчинив акт підбурювання громадськості до скоєння злочинів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.