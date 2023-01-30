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Не хоче повертатися до Бразилії. Болсонару попросив продовжити візу до США

Фото: колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару подав заяву на отримання шестимісячної гостьової візи, щоб залишитись у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами адвоката Феліпе Олександра, який порадив колишньому президенту Бразилії не залишати США, поки заява на продовження візи розглядається - цей період може тривати кілька місяців.

"Я думаю, що Флорида буде його тимчасовим будинком далеко від дому. Зараз, у його ситуації, я думаю, йому потрібно трохи стабільності", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів. Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Пізніше Болсонару потрапив під слідство на запит Генеральної прокуратури Бразилії. Відомство послалося на опубліковане ним відео, в якому колишній глава держави ставив під сумнів результати виборів, у яких він програв.

На думку прокуратури, таким чином він "вчинив акт підбурювання громадськості до скоєння злочинів".

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