Експрезидент Бразилії став фігурантом справи про штурм парламенту

Генпрокуратура Бразилії звернулася до Федеральної Верховного суду з проханням включити подання проти експрезидента Жаїра Болсонару у розслідування справи про підбурювання до заворушень та штурму парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Причиною стало опубліковане 10 січня та пізніше віддалене відео, в якому колишній глава держави ставив під сумнів результати виборів, на яких він програв.

На думку прокуратури, таким чином Болсонару "вчинив акт підбурювання громадськості до скоєння злочинів".

Слідча група з розслідування погромів відкрила сім справ. Вони зачіпають дії протестувальників, пошук ймовірних спонсорів та ідеологів заворушень, підбурювачів та представників адміністрації, які можуть бути причетні до того, що сталося.

Нагадаємо, у неділю, 8 січня, прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Бразильські правоохоронці звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.