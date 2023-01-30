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Не хочет возвращаться в Бразилию. Болсонару попросил продлить визу в США

Фото: бывший президент Бразилии Жаир Болсонару (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявление на получение шестимесячной гостевой визы, чтобы остаться в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам адвоката Фелипе Александре, который посоветовал бывшему президенту Бразилии не покидать США, пока заявление на продление визы рассматривается - этот период может продлиться несколько месяцев.

"Я думаю, что Флорида будет его временным домом вдали от дома. Сейчас, в его ситуации, я думаю, ему нужно немного стабильности", - заявил адвокат.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов. Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Позже Болсонару попал под следствие по запросу Генеральной прокуратуры Бразилии. Ведомство сослалось на опубликованное им видео, в котором бывший глава государства ставил под сомнение результаты выборов, в результате которых он проиграл.

По мнению прокуратуры, таким образом он "совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений".

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БразилияСоединенные Штаты Америки