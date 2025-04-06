"Як би дивно не звучало". Буданов пояснив, який месенджер безпечніший за інші

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю YouTube-каналу "Фактор Перемоги".

Зокрема, у Буданова запитали, який месенджер є найбезпечнішим для користувачів - Telegram, Signal, Viber чи WhatsApp.

"Найбезпечнішим? Після останніх подій, як би це не виглядало дивно, все-таки з того, що перерахували, Signal набагато кращий як месенджер. Але якщо людині зламують телефон (месенджери дуже рідко зламують), то однаково, який у тебе стоїть месенджер, тому що вже зайшли в телефон", - відповів він.

Буданов також зазначив, що серед телефонів у цьому плані кнопкові не є найбезпечнішими, тому що "GSM-зв'язок перехоплюється зі 100% гарантією".

Що мав на увазі Буданов

У березні у США розгорівся політичний скандал, приводом до якого стала стаття головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. У ній він повідомив, що адміністрація президента Дональда Трампа випадково додала його в секретний чат у месенджері Signal. У чаті були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, директорка національної розвідки Талсі Габбард та інші посадовці.

Чат називався "Houthi PC small group" і був створений радником Трампа з національної безпеки Майклом Волцем для посадових осіб Білого дому з метою координації атак армії США на хуситів у Ємені.

15 березня за кілька годин до авіаударів Хегсет докладно поділився планом військової операції, включно з даними про цілі та системи озброєння. Після ударів учасники групи надіслали вітальні повідомлення.

У статті Голдберг висловив стурбованість з приводу безпеки використання для координації операцій. На його думку, це потенційно порушує закон про шпигунство, оскільки Волц налаштував автоматичне зникнення повідомлень у Signal, а тексти про офіційні атаки повинні записуватися і зберігатися. Крім того, Signal не є схваленою платформою для обміну секретною інформацією.

Радник Волц узяв на себе всю відповідальність. Деякі високопоставлені особи вимагали звільнити його. Але в підсумку президент заявив, що той "випадково облажався", а Білий дім дав зрозуміти, що він залишається важливою частиною команди Трампа, і "справу про скандал закрито".