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Білий дім про скандал із Signal: "Справу закрито"

Вашингтон, Понеділок 31 березня 2025 22:15
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Білий дім про скандал із Signal: "Справу закрито" Фото: Каролін Лівітт, прессекретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білий дім закрив питання скандалу із секретним чатом у Signal, куди помилково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Як президент ясно дав зрозуміти, (радник із національної безпеки - ред.) Майк Волц продовжує залишатися важливою частиною його команди з національної безпеки, і цю справу в Білому домі закрито. З нашого боку було зроблено кроки, щоб подібне, зрозуміло, ніколи більше не повторилося, і ми рухаємося далі", - розповіла прессекретарка.

Лівітт не висловила жодних сумнівів щодо майбутнього Волца в адміністрації Трампа.

"Президент, Майк Волц і вся його команда з національної безпеки працюють разом дуже ефективно, якщо подивитися, наскільки безпечнішою стала Америка завдяки їхньому лідерству", - додала вона.

Скандал із Signal

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц нещодавно випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга в чат топчиновників. Там вони обговорювали плани США завдати ударів по хуситах у Ємені.

Зокрема, очільник Пентагону Піт Гегсет за півгодини до початку американської операції розкрив у чаті її деталі, які стосувалися часу вильоту винищувачів і не тільки.

The Atlantic писало, що така інформація була секретною і її публікація у відкритому доступі могла б завдати шкоди пілотам. При цьому Гегсет заперечував такі твердження. За його словами, він не розкрив ні імен, ні імен, ні цілей, ні локацій.

Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

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