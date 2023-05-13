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У Хмельницькому пролунала серія вибухів

Фото: серія вибухів у Хмельницьку, вночі 13 травня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено 5:10

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтвердили вибухи в області.

"Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні ОВА.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

У місті та області триває повітряна тривога. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, у Київській області сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО, також у регіоні зберігається загроза атаки безпілотниками.

Вночі, 13 травня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Миколаєві, є постраждалі.

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ХмельницькийВибух