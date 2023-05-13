У Хмельницькому пролунала серія вибухів

У Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Оновлено 5:10
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтвердили вибухи в області.
"Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні ОВА.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.
У місті та області триває повітряна тривога. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Нагадаємо, у Київській області сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО, також у регіоні зберігається загроза атаки безпілотниками.
Вночі, 13 травня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Миколаєві, є постраждалі.
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