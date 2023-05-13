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В Хмельницком прозвучала серия взрывов

Фото: серия взрывов в Хмельницке, ночью 13 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено 5:10

В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили взрывы в области.

"Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении ОВА.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась.

В городе и области продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, в Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО, также в регионе сохраняется угроза атаки беспилотниками.

Ночью, 13 мая, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Николаеве, пострадали.

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ХмельницкийВзрыв