У Хмельницькому чоловік потрапив до лікарні після втечі з ВЛК: що каже ТЦК

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 6 травня, до мережі потрапило відео на якому військові ТЦК у Львові волокли напівбосого чоловіка до буса. Пізніше в ТЦК пояснили, що він відмовився виконувати вимогу військових та намагався втекти з місця подій.

Зокрема в середині квітня до мережі потрапило відео з бійкою між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком.

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