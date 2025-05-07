В Хмельницком мужчина попал в больницу после побега из ВВК: что говорит ТЦК

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 6 мая, в сеть попало видео на котором военные ТЦК во Львове волокли полубосого мужчину к бусу. Позже в ТЦК объяснили, что он отказался выполнять требование военных и пытался скрыться с места событий.

В частности, в середине апреля в сеть попало видео с дракой между военнослужащим ТЦК и мужчиной.

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