ua en ru
Вт, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Львові військові ТЦК "запакували" напівбосого чоловіка: що кажуть у військкоматі

Вівторок 06 травня 2025 12:54
UA EN RU
У Львові військові ТЦК "запакували" напівбосого чоловіка: що кажуть у військкоматі Фото: у Львові військові ТЦК "запакували" напівбосого чоловіка (facebook.com/lvivobltck)
Автор: Сергій Пишкін

До мережі потрапило відео на якому військові ТЦК у Львові волокли напівбосого чоловіка до буса. У військкоматі заявили про спробу потерпілого втекти з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласного ТЦК та СП.

Як повідомляють в ОТЦК, інцидент стався на вулиці Залізничній. Військові ТЦК проводили оповіщення громадян, які підлягають військовому обліку. Громадянин, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів, відмовився виконувати вимогу військових та намагався втекти з місця подій, а також словесно ображав працівників ТЦК.

"Після встановлення його особи з’ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. У зв’язку з цим громадянину запропонували проїхати в ТЦК та СП. Після відмови й опору було ухвалено рішення про доставлення громадянина до ТЦК та СП для подальшого з’ясування обставин", - пише ОТЦК.

В ОТЦК додають, що відео, яке наразі шириться мережею, відображає лише частину ситуації після вчинення чоловіком дій, що містять ознаки адміністративного правопорушення та, можливо, кримінального правопорушення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в середині квітня до мережі потрапило відео, на якому зафіксовано бійку між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком.

Зокрема нещодавно у Дрогобичі через затримання одного водія зупинився рух автобусів по місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ТЦК
NEWS
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні